Главный редактор "Йени Мусават" собирается подать в суд на активистов ПНФА и газету "Азадлыг"

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Главный редактор газеты "Йени Мусават" Рауф Арифоглу собирается подать в суд на газету "Азадлыг". Об этом Report сообщил сам Р.Арифоглу.

Главный редактор отметил, что точное решение по поводу обращения в суд он примет 3 декабря: "Я подготовил исковое заявление в связи с оскорблениями в мой адрес, и собираюсь подать на газету в суд. После этого я подам в суд на активистов ПНФА, которые оскорбляют меня в социальных сетях. Нашим адвокатом является Вагиф Гусейн".