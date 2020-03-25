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Начальник ГПС Азербайджана встретился с главой Погрануправления Дагестана

Главы ГПС Азербайджана и Погрануправления Дагестана встретились

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев в рамках поездки на территорию погранично-пропускного пункта "Самур" провел рабочую встречу с руководителем Пограничного Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Дагестан генерал-лейтенантом Алексеем Буеровым.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС страны.

На встрече были обсуждены вопросы ускорения пограничных процедур и проверок транспортных средств граждан Азербайджанской Республики и Российской Федерации, временного осуществления пересечения границы гражданами только на пропускных пунктах "Самур" (АР) – "Яраг-Казмаляр" (РФ), а автотранспортных средств - на пропускных пунктах государственной границы "Самур" и "Ханоба".

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