    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 14:42
    Глава треста по обслуживанию гражданского населения получил выговор

    Глава треста по обслуживанию гражданского населения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку может быть освобожден от должности.

    Как сообщает Report, об этом было заявлено на совещании в Исполнительной власти города Баку с участием руководителей хозяйственных структур.

    В ходе обсуждений особое внимание было уделено работе треста. Руководство треста подверглось серьезной критике за недостатки, выявленные в ходе внутреннего аудита.

    В связи с этим руководству Департамента жилищно-коммунального хозяйства было поручено рассмотреть целесообразность оставления на должности главы треста, а также повысить эффективность работы структуры.

    По полученной Report информации, глава треста по обслуживанию гражданского населения Фаган Меликов получил выговор за недостатки, допущенные в работе.

    Əhaliyə Vətəndaşlıq Xidməti Trestinin rəhbərinə töhmət verilib, işdən azad oluna bilər - ƏLAVƏ OLUNUB

