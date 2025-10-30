Глава треста по обслуживанию гражданского населения получил выговор

Глава треста по обслуживанию гражданского населения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку может быть освобожден от должности.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на совещании в Исполнительной власти города Баку с участием руководителей хозяйственных структур.

В ходе обсуждений особое внимание было уделено работе треста. Руководство треста подверглось серьезной критике за недостатки, выявленные в ходе внутреннего аудита.

В связи с этим руководству Департамента жилищно-коммунального хозяйства было поручено рассмотреть целесообразность оставления на должности главы треста, а также повысить эффективность работы структуры.

По полученной Report информации, глава треста по обслуживанию гражданского населения Фаган Меликов получил выговор за недостатки, допущенные в работе.