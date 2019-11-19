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Глава пресс-службы Кабмина Азербайджана освобожден от занимаемой должности

Глава пресс-службы Кабмина Азербайджана освобожден от должности

Руководитель пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Аяз Мирзоев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, об этом заявил сам А.Мирзоев. 

"С сегодняшнего дня я покидаю должность руководителя пресс-службы в Аппарате Кабинета министров. Выражаю признательность моему прежнему и нынешнему руководству, оказавшим мне поддержку и доверие. В то же время благодарю своих коллег - представителей СМИ, которые работали со мной в течение этого времени. Я приобрел опыт государственной работы, который сыграет важную роль в моей жизни. Заранее желаю успехов тому, кто займет эту должность после меня", - сказал А.Мирзоев. 

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