Глава пресс-службы Кабмина Азербайджана освобожден от занимаемой должности

Руководитель пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Аяз Мирзоев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, об этом заявил сам А.Мирзоев.

"С сегодняшнего дня я покидаю должность руководителя пресс-службы в Аппарате Кабинета министров. Выражаю признательность моему прежнему и нынешнему руководству, оказавшим мне поддержку и доверие. В то же время благодарю своих коллег - представителей СМИ, которые работали со мной в течение этого времени. Я приобрел опыт государственной работы, который сыграет важную роль в моей жизни. Заранее желаю успехов тому, кто займет эту должность после меня", - сказал А.Мирзоев.