    Глава Минюста: В Азербайджане сохраняется дефицит юристов

    Внутренняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 12:41
    Глава Минюста: В Азербайджане сохраняется дефицит юристов

    В Азербайджане сохраняется нехватка юристов, а по ряду показателей страна отстает от среднеевропейского уровня.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов, выступая на международном форуме LEGIS.

    По его словам, ежегодно высшие учебные заведения страны выпускают около 1400 юристов. "В Азербайджане в целом на каждые 100 тысяч граждан приходится 14 юристов. По сравнению с другими странами этот показатель у нас ниже. Если говорить о числе адвокатов, то на 100 тысяч граждан приходится 28 адвокатов. По этим показателям мы отстаем от Европы. Кроме того, в Азербайджане на 100 тысяч граждан приходится 1,5 нотариуса. Также количество судей примерно вдвое меньше по сравнению с европейскими странами. Лишь по числу сотрудников органов прокуратуры наши показатели соответствуют ряду европейских государств", - отметил министр.

    Ədliyyə naziri: Azərbaycanda hüquqşunas çatışmazlığı var
