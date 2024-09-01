Глава МИД Азербайджана проголосовал на выборах в Милли Меджлис

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проголосовал на внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проголосовал на внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, глава дипломатии проголосовал на избирательном участке №4 Сабаильского избирательного округа №7.

Напомним, сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис. Голосование началось в 08:00 по местному времени на 6 478 избирательных участках в 125 избирательных округах по всей стране, включая 54 участка на освобожденных территориях.

На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане — 6 421 960 человек.

Избирательные участки закроются в 19:00.