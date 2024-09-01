О нас

Глава МИД Азербайджана проголосовал на выборах в Милли Меджлис

Глава МИД Азербайджана проголосовал на выборах в Милли Меджлис Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проголосовал на внеочередных выборах в Милли Меджлис.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 12:25
Глава МИД Азербайджана проголосовал на выборах в Милли Меджлис

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проголосовал на внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, глава дипломатии проголосовал на избирательном участке №4 Сабаильского избирательного округа №7.

Напомним, сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис. Голосование началось в 08:00 по местному времени на 6 478 избирательных участках в 125 избирательных округах по всей стране, включая 54 участка на освобожденных территориях.

На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане — 6 421 960 человек.

Избирательные участки закроются в 19:00.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN rəhbəri seçici hüququndan istifadə edib

Другие новости из категории

Oracle Advisory Group: В рамках exit-poll выборов в парламент Азербайджана опрошены более 20 тыс. человек
ФотоOracle Advisory Group: В рамках exit-poll выборов в парламент Азербайджана опрошены более 20 тыс. человек
1 сентября 2024 г. 12:59
Явка избирателей в Нахчыванской АР на 12:00 составила 19,52%
Явка избирателей в Нахчыванской АР на 12:00 составила 19,52%
1 сентября 2024 г. 12:55
Замглавы ЦИК Кыргызстана: Увиденное дает основание говорить о невозможности фальсификации на выборах
Замглавы ЦИК Кыргызстана: Увиденное дает основание говорить о невозможности фальсификации на выборах
1 сентября 2024 г. 12:49
Шамиль Айрым: Парламентские выборы проходят в соответствии с демократическими нормами
Шамиль Айрым: Парламентские выборы проходят в соответствии с демократическими нормами
1 сентября 2024 г. 12:49
Центризбирком: По состоянию на 12:00 проголосовали 20,39% избирателей
Центризбирком: По состоянию на 12:00 проголосовали 20,39% избирателей
1 сентября 2024 г. 12:36
Представитель ОИС: Наблюдения дают основание говорить о прозрачности выборов
ФотоПредставитель ОИС: Наблюдения дают основание говорить о прозрачности выборов
1 сентября 2024 г. 12:16
В Ханкенди наблюдается высокая активность избирателей
ФотоВ Ханкенди наблюдается высокая активность избирателей
1 сентября 2024 г. 12:15
Белорусский наблюдатель: Выборы в парламент организованы на высоком уровне
ФотоБелорусский наблюдатель: Выборы в парламент организованы на высоком уровне
1 сентября 2024 г. 12:05
Сабина Алиева: Сотрудники Аппарата омбудсмена следят за ходом выборов в пенитенциарных учреждениях
Сабина Алиева: Сотрудники Аппарата омбудсмена следят за ходом выборов в пенитенциарных учреждениях
1 сентября 2024 г. 11:57
Самир Шарифов: Парламентские выборы проводятся прозрачно и справедливо
ФотоСамир Шарифов: Парламентские выборы проводятся прозрачно и справедливо
1 сентября 2024 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi