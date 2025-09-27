Глава МИД: Азербайджан и впредь будет уверенно продолжать усилия по продвижению мирной повестки

Азербайджан и впредь будет уверенно продолжать усилия по продвижению мирной повестки дня.

Как передает Report, об этом говорится в публикации министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в соцсети X, посвященной 27 сентября – Дню памяти.

"27 сентября исполняется 5 лет со дня начала 44-дневной Отечественной войны, которая положила конец почти 30-летней оккупации и агрессии, заложив основу нынешних реалий постконфликтного периода и мира в нашем регионе. 27 сентября – День памяти является гордой страницей нашей истории, когда мы чтим память Шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Мы с глубоким почтением и уважением чтим память мужественных сынов и дочерей, отдавших свои жизни за торжество исторической справедливости и международного права, а всем участникам войны, потерявшим здоровье на этом пути, желаем исцеления. В нынешний период, когда устойчивый мир и стабильность как никогда близки, наша страна уверенно продолжит усилия по продвижению мирной повестки дня", – отметил министр.