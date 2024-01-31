Российский министр побывал в Академии МЧС Азербайджана

Делегация во главе с главой МЧС России генерал-лейтенантом Александром Куренковым в рамках визита в Азербайджан посетила Академию МЧС.

Делегация во главе с главой МЧС России генерал-лейтенантом Александром Куренковым в рамках визита в Азербайджан посетила Академию МЧС.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров. Гостям была предоставлена подробная информация о вузе.

Было подчеркнуто, что в академии особое внимание уделяется международным связям. Отмечено, что вуз успешно сотрудничает с учебными заведениями ряда стран, в том числе с Академией гражданской обороны МЧС России.

Выразив благодарность за теплый прием, российский министр высоко оценил деятельность академии и отметил важность дальнейшего расширения взаимного сотрудничества.