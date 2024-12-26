Глава МЧС Азербайджана рассказал о состоянии пострадавших после крушения самолета AZAL

Мы побывали на месте происшествия, навестили раненых в больнице. За исключением трех человек, находящихся в реанимации, состояние остальных хорошее.

Мы побывали на месте происшествия, навестили раненых в больнице. За исключением трех человек, находящихся в реанимации, состояние остальных хорошее.

Как сообщает Report , об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров по возвращении в Баку.

Министр отметил, что погибшие будут доставлены в Азербайджан после установления их личностей.

"Пострадавших можно доставить в страну и сейчас. Однако, на основании рекомендации врачей, в ближайшие дни, возможно завтра или послезавтра, на родину с учетом психологического состояния будут доставлены лица с легкими травмами", - добавил К.Гейдаров.

Отметим, что министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров навестили в Казахстане граждан Азербайджана, выживших в авиакатастрофе. Главы ведомств поинтересовались состоянием здоровья раненых, проходящих лечение в больницах Актау.

Министры в беседе с пострадавшими уточнили обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации на борту самолета и возможные причины крушения.