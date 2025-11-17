Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Глава комитета: В Карабахе планируется внедрение модели "5-минутного города"

    Внутренняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 13:44
    Глава комитета: В Карабахе планируется внедрение модели 5-минутного города

    В Карабахе планируется реализация модели "5-минутного города", в которой все необходимые объекты и услуги расположены в пределах 5 минут ходьбы.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и национальный координатор WUF13 Анар Гулиев.

    По его словам, на освобожденных территориях в каждом населенном пункте планируется внедрение модели "умный город".

    "Мы восстанавливаем города и села на освобожденных территориях. Ведется планирование 12 городов, для восьми городов генеральные планы уже утверждены, а для четырех работа близится к завершению. Помимо этого, планируется восстановление сотен сел. Независимо от масштаба каждого населенного пункта, сложности местности и ландшафта, работы по реконструкции рассчитаны на 20-летний период. В мире наиболее широко применяется принцип "15-минутного города", однако в Карабахе мы планируем реализовать принцип "5-минутного города". Мы поставили цель провести необходимые работы, чтобы люди могли добраться от дома до нужного пункта всего за пять минут", - подчеркнул он.

    Гулиев также отметил, что на этих территориях существует особый подход к вопросам архитектуры: "Так, вдохновляясь традициями каждого города, проектируются новые, современные, но все же верные архитектурным традициям частные дома и здания. Также уделяется внимание созданию зеленых городов. Это основные принципы новой градостроительной повестки".

    WUF13 Анар Гулиев Карабах освобожденные территории умный город
    Komitə sədri: Qarabağda "5 dəqiqəlik şəhər modeli"nin tətbiqi nəzərdə tutulur

    Последние новости

    14:11

    Мирзоян обсудил "Маршрут Трампа" с заместителем госсекретаря США

    В регионе
    14:09

    Открыт последний кластер переговоров по вступлению Албании в ЕС

    Другие страны
    14:07
    Фото

    Азербайджан и ОАЭ запускают взаимную торговлю на рынках капитала

    Финансы
    14:04

    Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер

    Инфраструктура
    14:04

    Азербайджан и страны Центральной Азии формируют "Союз шести"

    Аналитика
    14:04

    На WTDC-25 отмечен прогресс Азербайджана в 5G и искусственном интеллекте

    ИКТ
    14:02

    Германия возобновит экспорт оружия в Израиль с 24 ноября

    Другие страны
    13:54

    Названы сроки реализации в Азербайджане концепции "учитель на полную ставку"

    Наука и образование
    13:51

    Дорин Богдан-Мартин: Азербайджан становится быстрорастущим региональным центром цифрового развития

    ИКТ
    Лента новостей