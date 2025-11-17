İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Komitə sədri: Qarabağda "5 dəqiqəlik şəhər modeli"nin tətbiqi nəzərdə tutulur

    Daxili siyasət
    • 17 noyabr, 2025
    • 12:56
    Komitə sədri: Qarabağda 5 dəqiqəlik şəhər modelinin tətbiqi nəzərdə tutulur
    Anar Quliyev

    Dünya təcrübəsində "15 dəqiqəlik şəhər modeli" daha geniş yayılsa da, Qarabağda "5 dəqiqəlik şəhər modeli"nin tətbiqi nəzərdə tutulur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri və WUF13-ün milli koordinatoru Anar Quliyev jurnalistlərə açıqlmasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, azad olunmuş ərazilərdə hər bir yaşayış məntəqəsində "ağıllı şəhər" prinsiplərinin tətbiqi nəzərdə tutulub:

    "Azad edilmiş ərazilərdəki şəhər və kəndlərimizi yenidən qururuq. Bildiyiniz kimi, həmin ərazilər üzrə 12 şəhərin planlaşdrılması aparılır, səkkiz şəhərin isə baş plan artıq təsdiq olunub, dörd şəhər üzrə iş bitmək üzrədir. Bunlarla yanaşı yüzlərlə kəndin yenidən qurulması planlaşdırılır. Hər bir yaşayış məntəqəsinin miqyasından, yerləşdiyi ərazinin çətinliklərindən, landşaftdan asılı olmayaraq yenidənqurma işlərinin icrası 20 il müddətinə nəzərdə tutulub. Dünyada ən geniş tətbiq edilən prinsip "15 dəqiqəlik şəhər modeli" olsa da, Qarabağda biz bunu "5 dəqiqəlik" şəhər prinsipi əsasında təşkil etməyi planlaşdırırıq. İnsanların evdən çıxıb gedəcəkləri məntəqəyə cəmi beş dəqiqə ərzində çata bilmələri üçün lazımi işlərin görülməsini qarşıya məqsəd qoymuşuq".

    A.Quliyev onu da qeyd edib ki, həmin ərazilərdə memarlıq məsələlərinə də xüsusi yanaşma mövcuddur:

    "Belə ki, hər şəhərin ənənələrindən ilhamlanaraq yeni, müasir, amma yenə də memarlıq ənənələrinə sadiq fərdi evlər və binalar layihələndirilir. Yaşıl şəhərlərin də salınması diqqətdədir. Yeni şəhərsalma gündəliyinin əsas prinsipləri bunlardır".

    WUF13 Ümumdünya Şəhərsalma Forumu Anar Quliyev
    Глава комитета: В Карабахе планируется внедрение модели "5-минутного города"

    Son xəbərlər

    13:56

    Banqladeşin keçmiş Baş naziri barədə qiyabi olaraq ölüm hökmü çıxarılıb

    Digər ölkələr
    13:55

    Xəzərin dibi ilə fiber-optik kabelin çəkilməsinə gələn ilin yayında başlanılacaq

    İKT
    13:53

    Türkiyə MN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:52

    Orta Asiya platforması Azərbaycanın üzvlüyü ilə daha da güclənir - RƏY

    Daxili siyasət
    13:47

    Saməddin Əsədov: "WTDC-25-ə 184 təşəbbüs daxil olub"

    İKT
    13:42

    Nazir: Kənd məktəblərinə yaxşı müəllim göndərmək çətindir

    Elm və təhsil
    13:39

    Azərbaycan ilə Qabon əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    13:37

    Anar Quliyev: "Bakı Olimpiya Stadionu WUF13-ün əsas məkanı olacaq"

    İnfrastruktur
    13:33
    Foto

    Əhmədlidəki sürüşmə hadisəsindən sonra yamacda yeni çatlar aşkarlanıb

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti