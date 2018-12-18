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    Глава ИВ Хазарского района награжден орденом

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гюльаги Исламова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Гюльага Байрам оглу Исламов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

    Отметим, что 19 декабря главе Исполнительной власти Хазарского района Гюльаге Исламову исполняется 70 лет. 

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