Глава ИВ Хазарского района награжден орденом

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гюльаги Исламова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Гюльага Байрам оглу Исламов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
Отметим, что 19 декабря главе Исполнительной власти Хазарского района Гюльаге Исламову исполняется 70 лет.
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