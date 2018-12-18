Глава ИВ Хазарского района награжден орденом

18 декабря, 2018 18:53

https://report.az/storage/news/fa0da8e635674802c246c4d6bc158594/d32ed42b-d579-4255-b37a-8e59f6322f92_292.jpg Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гюльаги Исламова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Гюльага Байрам оглу Исламов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени. Отметим, что 19 декабря главе Исполнительной власти Хазарского района Гюльаге Исламову исполняется 70 лет.

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