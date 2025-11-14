Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Глава ИВ Гёйгёльского района представлен коллективу

    Внутренняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 11:54
    Глава ИВ Гёйгёльского района представлен коллективу

    Новый глава Исполнительной власти Гёйгёльского района Вугар Новрузов представлен коллективу при участии представителей общественности.

    Как сообщает Report, главу ИВ представил помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Зейнал Нагдалиев.

    Он передал поручения и рекомендации главы государства.

    В. Новрузов выразил признательность за оказанное ему доверие.

    Вугар Новрузов исполнительная власть
    Фото
    Göygölün yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

    Последние новости

    12:38

    В субботу в Азербайджане ожидается снег

    Экология
    12:36

    Президент Армении отправится с визитом в Грузию

    В регионе
    12:36

    В Азербайджане среднегодовая инфляция за 10 месяцев приблизилась к 6%

    Финансы
    12:34

    Ильхам Алиев: Растущая роль наших транспортных узлов делает их мишенью деструктивных сил

    Инфраструктура
    12:31
    Фото

    AMADA провела круглый стол в рамках госпрограммы по борьбе с наркотиками

    Индивидуальные
    12:28

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции

    Внутренняя политика
    12:22

    В Азербайджане за 10 месяцев выдано более 424 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Бизнес
    12:18

    В Индонезии из-за оползня три человека погибли, 20 пропали без вести

    Другие страны
    12:17

    Экономика Азербайджана за 10 месяцев выросла на 1,3%

    Финансы
    Лента новостей