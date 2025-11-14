Глава ИВ Гёйгёльского района представлен коллективу
Внутренняя политика
- 14 ноября, 2025
- 11:54
Новый глава Исполнительной власти Гёйгёльского района Вугар Новрузов представлен коллективу при участии представителей общественности.
Как сообщает Report, главу ИВ представил помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Зейнал Нагдалиев.
Он передал поручения и рекомендации главы государства.
В. Новрузов выразил признательность за оказанное ему доверие.
