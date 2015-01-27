​Глава ИВ Губинского района освобожден от занимаемой должности

27 января, 2015 18:52

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Яшара Гахраман оглу Мамедова главой Исполнительной власти Губинского района. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Я.Мамедов назначен главой Исполнительной власти Губинского района. Другим распоряжением президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев освободил от должности главу Исполнительной власти Губинского района Мубариза Алы оглу Агаева. Согласно распоряжению, М.Агаев освобожден от должности главы Исполнительной власти Губинского района.