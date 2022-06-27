Глава государства ознакомился с проектом водохранилища "Хакаричай" в Лачыне

26 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с проектом водохранилища "Хакаричай" в Лачинском районе.

26 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с проектом водохранилища "Хакаричай" в Лачинском районе.

Как сообщает Report, председатель Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Заур Микаилов проинформировал главу государства о проекте.

Было отмечено, что освобожденные территории очень богаты как природными ресурсами, биоразнообразием, обилием лесных массивов, так и водными ресурсами. Именно на эти территории приходится около 20 процентов водных ресурсов, формирующихся в Азербайджане. Длина реки Хакари, берущей начало в Лачинском районе, составляет 113 километров, а среднегодовой расход воды - около 10,7 кубометра в секунду.

Построив в Хакари водохранилище емкостью около 90 миллионов кубометров, можно по 254-километровой магистральной дороге провести до Сабирабада здешнюю чистую, генетически полезную воду. В этой области уже проведены соответствующие исследования. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта.

Было сообщено, что водохранилище «Хакаричай» предназначено для сбора питьевой воды. Со строительством насосных станций на магистрали планируется обеспечить водой 7 районов, расположенных на относительно высокой географической местности. В результате сдачи в эксплуатацию проекта можно будет обеспечить питьевой водой около 3 миллионов человек.