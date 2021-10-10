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Глава государства: Для Туга готовится отдельная концепция восстановления

Глава государства: Для Туга готовится отдельная концепция восстановления "Для Туга, в целом, готовится отдельная концепция восстановления. Она будет представлена позже".
Внутренняя политика
10 октября 2021 г. 14:08
Глава государства: Для Туга готовится отдельная концепция восстановления

"Для Туга, в целом, готовится отдельная концепция восстановления. Она будет представлена позже".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время беседы в селе Туг с представителями общественности Ходжавендского района.

Глава государства отметил, что с точки зрения истории Туг является очень древним и значимым местом.

"Скорее всего, впоследствии здесь будут созданы производственные участки - производство чистой воды. Все исторические здания будут консервированы. Прокладывается дорога, уже есть аэропорт", - сказал президент Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что в Туге будут созданы туристические места и санатории: "Это место будет раем. Все увидят, что земля, будучи в руках хозяина, превращается в рай".

Президент добавил, что в целом этому региону присуща особая природная красота и чистота.
 

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Tuğun bərpa konsepsiyası ayrıca hazırlanır"

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