Глава государства: Наши слова полностью совпадают с делами

"Основной итог 2020 года - освобождение наших земель от оккупации. Одержав в течение 44 дней историческую победу, Азербайджан освободил свои земли, нанес врагу сокрушительные удары, сломил Армению".

"Основной итог 2020 года - освобождение наших земель от оккупации. Одержав в течение 44 дней историческую победу, Азербайджан освободил свои земли, нанес врагу сокрушительные удары, сломил Армению".

Как сообщает Report, об этом 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Славная Победа продемонстрировала всему миру нашу твердую волю, решительность нашего народа", - сказал президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что наши слова полностью совпадают с делами, Азербайджан благодаря своей политической, экономической, военной мощи с честью выполнил стоявшую перед ним основную задачу.