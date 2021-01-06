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Глава государства: Наши слова полностью совпадают с делами

Глава государства: Наши слова полностью совпадают с делами "Основной итог 2020 года - освобождение наших земель от оккупации. Одержав в течение 44 дней историческую победу, Азербайджан освободил свои земли, нанес врагу сокрушительные удары, сломил Армению".
Внутренняя политика
6 января 2021 г. 19:49
Глава государства: Наши слова полностью совпадают с делами
Президент Ильхам Алиев

"Основной итог 2020 года - освобождение наших земель от оккупации. Одержав в течение 44 дней историческую победу, Азербайджан освободил свои земли, нанес врагу сокрушительные удары, сломил Армению".

Как сообщает Report, об этом 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Славная Победа продемонстрировала всему миру нашу твердую волю, решительность нашего народа", - сказал президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что наши слова полностью совпадают с делами, Азербайджан благодаря своей политической, экономической, военной мощи с честью выполнил стоявшую перед ним основную задачу.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur"

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