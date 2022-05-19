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Глава госкомитета предложила принять ряд нормативно-правовых документов

Глава госкомитета предложила принять ряд нормативно-правовых документов "Утвержденный президентом Ильхамом Алиевым Национальный план действий создал больше возможностей для всесторонней деятельности и предусматривает разработку изменений и дополнений в ряд нормативно-правовых актов".
Внутренняя политика
19 мая 2022 г. 12:24
Глава госкомитета предложила принять ряд нормативно-правовых документов

"Утвержденный президентом Ильхамом Алиевым Национальный план действий создал больше возможностей для всесторонней деятельности и предусматривает разработку изменений и дополнений в ряд нормативно-правовых актов".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на мероприятии "Роль национальных парламентов в предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием".

Подчеркнув важность роли и участия парламентов в распределении и контроле соответствующих бюджетных средств, председатель госкомитета подчеркнула важность принятия ряда нормативно-правовых документов в области комплексного решения вопросов, затрагивающих интересы женщин.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri bir sıra normativ-hüquqi sənədlərin qəbul olunmasını təklif edib 

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