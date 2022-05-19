Глава госкомитета предложила принять ряд нормативно-правовых документов

"Утвержденный президентом Ильхамом Алиевым Национальный план действий создал больше возможностей для всесторонней деятельности и предусматривает разработку изменений и дополнений в ряд нормативно-правовых актов".

"Утвержденный президентом Ильхамом Алиевым Национальный план действий создал больше возможностей для всесторонней деятельности и предусматривает разработку изменений и дополнений в ряд нормативно-правовых актов".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на мероприятии "Роль национальных парламентов в предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием".

Подчеркнув важность роли и участия парламентов в распределении и контроле соответствующих бюджетных средств, председатель госкомитета подчеркнула важность принятия ряда нормативно-правовых документов в области комплексного решения вопросов, затрагивающих интересы женщин.