Глава чешской ассоциации: В Гяндже я почувствовал все ужасы войны

"Когда я побывал на территориях, подвергшихся ракетным обстрелам в Гяндже, я почувствовал себя как на войне".

"Когда я побывал на территориях, подвергшихся ракетным обстрелам в Гяндже, я почувствовал себя как на войне".

Об этом в интервью западному бюро Report заявил глава молодежной ассоциации Чехии Радек Смолка.

Р.Смолка сказал, что сильно расстроился от увиденного: "Мирные жители, а особенно дети, не должны становиться жертвами войны. Я был очень потрясен, увидев на руинах детские игрушки. Наносить ракетные удары по гражданскому населению недопустимо. Я не видел войны, но после увиденного почувствовал все ее ужасы".

Отметим, что сегодня в Гяндже прошла международная конференция под названием "Военные преступления: нападения на мирных жителей".