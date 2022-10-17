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Глава чешской ассоциации: В Гяндже я почувствовал все ужасы войны

Глава чешской ассоциации: В Гяндже я почувствовал все ужасы войны "Когда я побывал на территориях, подвергшихся ракетным обстрелам в Гяндже, я почувствовал себя как на войне".
Внутренняя политика
17 октября 2022 г. 20:13
Глава чешской ассоциации: В Гяндже я почувствовал все ужасы войны

"Когда я побывал на территориях, подвергшихся ракетным обстрелам в Гяндже, я почувствовал себя как на войне".

Об этом в интервью западному бюро Report заявил глава молодежной ассоциации Чехии Радек Смолка.

Р.Смолка сказал, что сильно расстроился от увиденного: "Мирные жители, а особенно дети, не должны становиться жертвами войны. Я был очень потрясен, увидев на руинах детские игрушки. Наносить ракетные удары по гражданскому населению недопустимо. Я не видел войны, но после увиденного почувствовал все ее ужасы".

Отметим, что сегодня в Гяндже прошла международная конференция под названием "Военные преступления: нападения на мирных жителей".

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Версия на английском языке Head of Czech Youth Association: I felt all horrors of war in Azerbaijan’s Ganja
Версия на азербайджанском языке Çexiya QHT rəhbəri: "Gəncədə dağıntıların baş verdiyi ərazidə olanda özümü müharibədə hiss etdim"

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