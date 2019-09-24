Глава Центра социальных исследований рассказал о проделанной работе

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"Центр социальных исследований регулярно готовил анализы социально-политической ситуации и динамики процессов, открытые и закрытые аналитические отчеты и справки, представлял их руководству страны и соответствующим госорганам".

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж сказал на конференции на тему "Общественное мнение о социальных и кадровых реформах президента".

Он сказал, что с началом 2019 года при попытке определить контуры проводимого в стране нового курса, появились вызовы, крайне судьбоносные для каждого из нас: "ЦСИ является наглядным примером больших изменений, произошедших в политической и социальной среде в 2019 году, важных шагов, предпринимаемых для налаживания общенационального социального диалога".

Руководитель центра подчеркнул, что исследования, анализы и прогнозирование является движущей силой современного государственного управления: "Центр социальных исследований регулярно готовил анализы социально-политической ситуации и динамики процессов, открытые и закрытые аналитические отчеты и справки, представлял их руководству страны и соответствующим госорганам. Подготовлена научно-исследовательская концепция – план деятельности актуальных социально-политических вопросов текущего года и перспектив. Центр социальных исследований завершил 10 социологических исследований и опросов по определению общественного мнения. В министерстве юстиции регистрацию прошли журналы "Социальные исследования" и "Азербайджанский барометр", завершена подготовка к регулярной печати".

З.Орудж назвал некоторые из актуальных исследуемых в настоящее время вопросов: "В этом списке ситуация по взаимоотношениям чиновников с гражданами и пути их усовершенствования, оценка услуг, оказываемых гражданам, социальное расслоение и социальные процессы в регионах, общественные интересы молодежи в столице и регионах и др.".

Руководитель центра также поделился планами в отношении ученого-исследователя Чапая Султанова, имеющего большие заслуги в данной сфере, но неизвестного широкой общественности страны: "Президент Ильхам Алиев оценил наследие ученого и удостоил его госпремии. ЦСИ учредил награду имени этой великой личности. Эта награда в будущем будет вручаться исследователям".