Глава АПБА уволил руководителей двух региональных отделений

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) продолжает свою деятельность по обеспечению прозрачности в стране в области продовольственной безопасности и борьбе с негативными фактами.
Как сообщили Report в пресс-службы агентства, следующие сотрудники были уволены с должностей в соответствии с приказом председателя Агентства за несоблюдение принципов эффективной работы и прозрачности в работе с субъектами хозяйствования:
Руководитель Гянджинского регионального отделения Гусейн Абдулла оглы Абдуллазаде
Заведующий сектором здоровья животных и ветеринарного контроля Гянджинского регионального отделения Кямран Кямал оглу Азизов
Руководитель Лянкяранского регионального отделения Алимухтар Балага оглу Багиров
Старший консультант сектора здоровья растений и фитосанитарного контроля Лянкяранского регионального отделения Габиль Али оглу Исмаилов.
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