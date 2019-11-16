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Глава АПБА уволил руководителей двух региональных отделений

Глава АПБА уволил руководителей двух региональных отделений

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) продолжает свою деятельность по обеспечению прозрачности в стране в области продовольственной безопасности и борьбе с негативными фактами.

Как сообщили Report в пресс-службы агентства, следующие сотрудники были уволены с должностей в соответствии с приказом председателя Агентства за несоблюдение принципов эффективной работы и прозрачности в работе с субъектами хозяйствования:

Руководитель Гянджинского регионального отделения Гусейн Абдулла оглы Абдуллазаде 

Заведующий сектором здоровья животных и ветеринарного контроля Гянджинского регионального отделения Кямран Кямал оглу Азизов

Руководитель Лянкяранского регионального отделения Алимухтар Балага оглу Багиров 

Старший консультант сектора здоровья растений и фитосанитарного контроля Лянкяранского регионального отделения Габиль Али оглу Исмаилов.

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