Глава АПБА уволил руководителей двух региональных отделений

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) продолжает свою деятельность по обеспечению прозрачности в стране в области продовольственной безопасности и борьбе с негативными фактами.

Как сообщили Report в пресс-службы агентства, следующие сотрудники были уволены с должностей в соответствии с приказом председателя Агентства за несоблюдение принципов эффективной работы и прозрачности в работе с субъектами хозяйствования:

Руководитель Гянджинского регионального отделения Гусейн Абдулла оглы Абдуллазаде

Заведующий сектором здоровья животных и ветеринарного контроля Гянджинского регионального отделения Кямран Кямал оглу Азизов

Руководитель Лянкяранского регионального отделения Алимухтар Балага оглу Багиров

Старший консультант сектора здоровья растений и фитосанитарного контроля Лянкяранского регионального отделения Габиль Али оглу Исмаилов.