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Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули

Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули Делегации во главе с генеральными прокурорами Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана Нигматыллой Юлдашевым, Бериком Асиловым и Зулушевом Токторалевичем, а также заместителем генерального прокурора Туркменистана Алланазаром Нязлыевым, заместитель генерально
Внутренняя политика
16 сентября 2023 г. 18:57
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули

Делегации во главе с генеральными прокурорами Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана Нигматыллой Юлдашевым, Бериком Асиловым и Зулушевом Токторалевичем, а также заместителем генерального прокурора Туркменистана Алланазаром Нязлыевым, заместитель генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Джандос Асанов и представитель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Игорь Малашевич побывали в Шуше и Физули.

Как сообщает Report, участники поездки посетили в городе Шуша Джыдырдюзю, Верхнюю и Нижнюю мечети Говхяр ага, крепостные стены, Гянджинские ворота и ряд историко-культурных памятников, ознакомились с тяжелыми последствиями армянского вандализма, а также реставрационно-строительными работами, проводимыми в культурной столице Азербайджана.

Члены делегаций также побывали на центральной площади города Шуша, где находятся расстрелянные статуи Натавана, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, гости были проинформированы об этих бюстах. Было отмечено, что статуи, вывезенные из Армении по инициативе великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджан и возвращенные на прежние места по инициативе Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева после освобождения города Шуша от оккупации, являются символом нашей исторической победы, нашего великого возвращения.

Участники поездки также посетили в отреставрированном Фондом Гейдара Алиева Центре творчества выставку "Гейдар Алиев и Карабах", где демонстрируются редкие фотографии, документы и видеоматериалы, отражающие заслуги великого лидера в области социального, экономического, политического и культурного развития в Карабахе.

В рамках визита, гости также побывали в Физулинском районе, ознакомились с проводимыми там работами по реконструкции, реализуемыми масштабными проектами, в том числе строительством жилых массивов и других объектов социального назначения. Члены делегаций побывали в средней школе № 1 имени Мирзы Улугбека, построенной братским Узбекистаном в Физули.

Напомним, что зарубежные делегаты прибыли в Азербайджан по приглашению Генерального прокурора Кямрана Алиева для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ и 4-м заседании Генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) в Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXarici ölkələrin baş prokurorları Şuşa və Füzuliyə səfər ediblər

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