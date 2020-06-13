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Генпрокурор: В органах прокуратуры начались серьезные реформы

​Генпрокурор: В органах прокуратуры начались серьезные реформы

© Report

"Новшества в органах прокуратуры, меры по совершенствованию деятельности являются составной частью проводимых в стране реформ. Процессы глобализации, интеграции и развитие информационных технологий, которые приводят к появлению новых и более сложных форм преступности, ставят новые вызовы перед правоохранительными органами".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана, государственный советник юстиции II степени Кямран Алиев. 

"В целях проведения широкомасштабных реформ в правоохранительных органах, в том числе в прокуратуре, важно формирование высококвалифицированных кадров. Необходимо выдвигать молодые, профессиональные кадры, получившие хорошее образование, обладающие знаниями и современными навыками, проводить дополнительные мероприятия для оттачивания профессионализма кадрового состава, при приеме новых сотрудников в органы прокуратуры важно учитывать не только теоретические познания кандидатов, но и их верность государственным устоям и принципам. Опытные специалисты должны делиться своими познаниями с более молодыми, тем самым передавая им накопленный опыт. Необходимо продолжить реформы во имя искоренения коррупции и верховенства закона, в целях социальной справедливости", - отметил К.Алиев. 

Генпрокурор подчеркнул, что в целях исполнения указаний и рекомендаций президента Азербайджанской Республики 12 мая 2020 года был утвержден и принят эффективный план действий Генпрокуратуры, в котором предусмотрены конкретные мероприятия по каждому органу прокуратуры. В связи с выполнением задач, поставленных в соответствии с указаниями главы государства, в органах прокуратуры началась реализация серьезных реформ по повышению эффективности работы, за короткий срок были осуществлены структурные и кадровые реформы. В настоящее время этот процесс успешно продолжается.

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