    Генпрокурор: На освобожденных территориях созданы все условия для служебной деятельности

    Внутренняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 10:32
    На освобожденных территориях Азербайджана созданы все условия для служебной деятельности сотрудников органов прокуратуры.

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на конференции "Пять лет Победы: Торжество государственности и права".

    Он подчеркнул, что органы прокуратуры выполняют важнейшие задачи: "Главными направлениями их работы на освобожденных территориях являются обеспечение правопорядка, контроль за соблюдением законов, защита прав и свобод граждан, а также охрана государственных интересов".

    К.Алиев подчеркнул, что в этих целях Генпрокуратура осуществляет комплекс мер: "Деятельность органов прокуратуры на освобожденных территориях восстановлена, укреплен кадровый состав, созданы все необходимые условия для обеспечения служебной деятельности сотрудников".

    Кямран Алиев Зангилан конференция 5-летие Победы
    Baş prokuror: Azad olunmuş ərazilərdə xidməti fəaliyyət üçün bütün zəruri şərait yaradılıb

    Лента новостей