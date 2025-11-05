Генпрокурор: На освобожденных территориях созданы все условия для служебной деятельности

На освобожденных территориях Азербайджана созданы все условия для служебной деятельности сотрудников органов прокуратуры.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на конференции "Пять лет Победы: Торжество государственности и права".

Он подчеркнул, что органы прокуратуры выполняют важнейшие задачи: "Главными направлениями их работы на освобожденных территориях являются обеспечение правопорядка, контроль за соблюдением законов, защита прав и свобод граждан, а также охрана государственных интересов".

К.Алиев подчеркнул, что в этих целях Генпрокуратура осуществляет комплекс мер: "Деятельность органов прокуратуры на освобожденных территориях восстановлена, укреплен кадровый состав, созданы все необходимые условия для обеспечения служебной деятельности сотрудников".