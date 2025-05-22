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Генпрокурор Азербайджана находится с рабочим визитом в Австрии

Генпрокурор Азербайджана находится с рабочим визитом в Австрии 15:36
Внутренняя политика
22 мая 2025 г. 16:11
Генпрокурор Азербайджана находится с рабочим визитом в Австрии

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым 22 мая находится в Вене с рабочим визитом для участия в сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

В соответствии с достигнутой договоренностью между Генеральной прокуратурой Азербайджана и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Вене организована специальная сессия на тему "Укрепление механизмов предупреждения преступности и правосудия в отношении экологических преступлений для улучшения мер по борьбе с изменением климата", посвященная информированию общественности о достижениях Азербайджана в период председательства на СОР29.

Помимо генпрокурора Кямрана Алиева, на мероприятии выступили также заместитель генсека ООН, исполнительный директор УПН ООН и глава Венского офиса Гада Вали, министр окружающей среды и устойчивого развития Мадагаскара Макс Фонтейн, представитель МВД ОАЭ.

В сессии приняли участие главы дипмиссий, аккредитованных в Вене, представители международных организаций, юристы, эксперты в области климатического и экологического права и представители правоохранительных органов различных стран.

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Версия на английском языке ФотоProsecutor general of Azerbaijan on working visit to Austria
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror Vyanada işgüzar səfərdədir

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