Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Генпрокуратуры Азербайджана и Танзании подпишут меморандум

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 11:51
    Генпрокуратуры Азербайджана и Танзании подпишут меморандум

    Генеральные прокуратуры Азербайджана и Танзании подпишут меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report, об этом заявил генпрокурор Танзании Сильвестр Антони Мвакиталу на международной конференции "На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции" в Баку.

    Он подчеркнул, что для эффективной деятельности органов прокуратуры в защите верховенства закона необходимо сотрудничество между национальными и международными институтами.

    "Сотрудничество между органами прокуратуры является важным инструментом совершенствования деятельности через обмен опытом и совместные тренинги. Я рад, что будет подписан меморандум о взаимопонимании между органами прокуратуры Танзании и Азербайджанской Республики. Этот меморандум станет важным документом, который сформирует рамки долгосрочного и устойчивого сотрудничества между двумя органами прокуратуры", - сказал генпрокурор.

    Танзания Азербайджан Генпрокуратура меморандум сотрудничество
    Azərbaycan və Tanzaniyanın prokurorluq orqanları arasında Anlaşma Memorandumu imzalanacaq
    Prosecutor General's Offices of Azerbaijan, Tanzania to sign memorandum

    Последние новости

    12:56

    Замдиректора мозгового центра Азербайджана участвует в мероприятии в Армении

    Внешняя политика
    12:54

    Секретарь Совбеза Армении не стал комментировать визит главы СНБ в Баку

    В регионе
    12:50

    AYNA обещает устранить проблему двойной оплаты при пересадках

    Инфраструктура
    12:48

    Вице-президент Ирана находится с визитом в Москве

    В регионе
    12:46

    Посол КНР: Китай придает особое значение сотрудничеству с Южным Кавказом и ЦА

    Внешняя политика
    12:33

    Азербайджан и Армения впервые обменялись высшими баллами на международном конкурсе

    Шоу-бизнес
    12:33

    Начальник Генштаба армии Азербайджана находится с визитом в Беларуси

    Армия
    12:31

    Aramco Ventures: У Азербайджана большие возможности в сфере ветровой энергетики

    Энергетика
    12:31

    В III международном статистическом форуме ожидается участие делегаций из 15 стран

    Внутренняя политика
    Лента новостей