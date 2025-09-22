Генпрокуратуры Азербайджана и Танзании подпишут меморандум

Генеральные прокуратуры Азербайджана и Танзании подпишут меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, об этом заявил генпрокурор Танзании Сильвестр Антони Мвакиталу на международной конференции "На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции" в Баку.

Он подчеркнул, что для эффективной деятельности органов прокуратуры в защите верховенства закона необходимо сотрудничество между национальными и международными институтами.

"Сотрудничество между органами прокуратуры является важным инструментом совершенствования деятельности через обмен опытом и совместные тренинги. Я рад, что будет подписан меморандум о взаимопонимании между органами прокуратуры Танзании и Азербайджанской Республики. Этот меморандум станет важным документом, который сформирует рамки долгосрочного и устойчивого сотрудничества между двумя органами прокуратуры", - сказал генпрокурор.