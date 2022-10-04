Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения в Ходжавенде

По факту обнаружения на территории села Эдилли Ходжавендского района массового захоронения в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 115.4, 120.2.1, 120.2.7 и 120.2.12 Уголовного кодекса АР.

По факту обнаружения на территории села Эдилли Ходжавендского района массового захоронения в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 115.4, 120.2.1, 120.2.7 и 120.2.12 Уголовного кодекса АР.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Следствием установлено, что во время Первой Карабахской войны армянскими вооруженными формированиями и Вооруженными силами Республики Армения были грубо нарушены нормы и принципы международного гуманитарного права, в том числе требования статьи 17 Женевской конвенции "Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях" от 12 августа 1949 года. В 1993 году на почве национальной ненависти 25 пленных, предположительно военнослужащих азербайджанской армии, были убиты и массово захоронены на территории села Эдилли Ходжавендского района.

На территории села Эдилли Ходжавендского района 23-26 февраля 2022 года были обнаружены и изъяты из братской могилы человеческие останки, принадлежащие 7 лицам, а 14-30 сентября 2022 года - 18 лицам.

По делу были назначены необходимые экспертизы, взяты образцы костных останков и представлены на молекулярно-генетическое исследование.