Генпрокуратура: В Азербайджане наложен арест на имущество почти на 15 млн манатов

В Азербайджане в соответствии с "Национальным планом действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы" по результатам 16 оперативных мероприятий возбуждено 86 уголовных дел.

Как сообщает Report, об этом отмечает генеральный прокурор Кямран Алиев в статье в официальной газете.

По его словам, за отчетный период по уголовным делам возмещен материальный ущерб на сумму 3,435 млн манатов, а также наложен арест на имущество на сумму 14,916 млн манатов, в результате чего обеспечено возмещение ущерба на общую сумму 18,351 млн манатов.

Генпрокурор сообщил, что по делам, производство по которым прекращено, взыскано 4,307 млн манатов материального ущерба, а лицами, освобожденными от уголовной ответственности, в государственный бюджет дополнительно выплачено 2,189 млн манатов.