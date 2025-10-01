Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Генпрокуратура: В Азербайджане наложен арест на имущество почти на 15 млн манатов

    Внутренняя политика
    • 01 октября, 2025
    • 10:16
    Генпрокуратура: В Азербайджане наложен арест на имущество почти на 15 млн манатов

    В Азербайджане в соответствии с "Национальным планом действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы" по результатам 16 оперативных мероприятий возбуждено 86 уголовных дел.

    Как сообщает Report, об этом отмечает генеральный прокурор Кямран Алиев в статье в официальной газете.

    По его словам, за отчетный период по уголовным делам возмещен материальный ущерб на сумму 3,435 млн манатов, а также наложен арест на имущество на сумму 14,916 млн манатов, в результате чего обеспечено возмещение ущерба на общую сумму 18,351 млн манатов.

    Генпрокурор сообщил, что по делам, производство по которым прекращено, взыскано 4,307 млн манатов материального ущерба, а лицами, освобожденными от уголовной ответственности, в государственный бюджет дополнительно выплачено 2,189 млн манатов.

    прокуратура возмещение ущерба уголовные дела Кямран Алиев
