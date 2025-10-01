İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Bir il ərzində cinayət işləri üzrə 18,3 milyon manatdan çox ziyan bərpa olunub

    Hadisə
    • 01 oktyabr, 2025
    • 09:02
    Bir il ərzində cinayət işləri üzrə 18,3 milyon manatdan çox ziyan bərpa olunub

    Ötən ildən bu günə cinayət işləri üzrə vurulmuş maddi ziyandan 3 milyon 435 min manatın ödənilməsi, həmçinin 14 milyon 916 min manat məbləğində əmlakın üzərinə həbs qoyulmaqla ümumilikdə 18 milyon 351 min manat məbləğində ziyanın bərpası təmin olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş prokuror Kamran Əliyevin "Azərbaycan" qəzetində dərc olunmuş məqaləsində qeyd edilib.

    Bildirilib ki, icraatına xitam verilmiş işlər üzrə 4 milyon 307 min manat məbləğində maddi ziyan ödənilməklə cinayət məsuliyyətindən azad olunmuş şəxslər tərəfindən dövlət büdcəsinə əlavə olaraq 2 milyon 189 min manat məbləğində pul vəsaiti ödənilib.

    Vurğulanıb ki, 2020-ci ildən ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarının pozulması faktları ilə əlaqədar 237 inzibati xəta haqqında is üzrə icraat və 644 cinayət işi başlanmaqla təqsirli şəxslər barəsində zəruri məsuliyyət tədbirləri görülüb, 7 milyon 277 min manat məbləğində ziyanın ödənilməsi təmin edilib.

    Kamran Əliyev Baş prokuror ziyan
    В Азербайджане за год по уголовным делам взыскано более 18,3 млн манатов материального ущерба

    Son xəbərlər

    09:29
    Foto

    Azərbaycanın 20-ci Milli İnternet Mükafatı NETTY2025 üçün qeydəalınma başlayıb

    Biznes
    09:27

    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:27
    Foto

    "Trendyol" "INmerge" İnnovasiya Sammitinin e-ticarət tərəfdaşıdır

    Biznes
    09:21

    UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın U-19 komandası növbəti matçına çıxır

    Futbol
    09:17

    Münhendə partlayışlar olub

    Digər ölkələr
    09:15

    Bayıl qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    09:14

    Ötən il cinayət işləri ilə əlaqədar 44 milyon manatlıq əmlakın üzərinə həbs qoyulub

    Hadisə
    09:12

    Çempionlar Liqasında daha doqquz oyun: PSJ "Barselona"nın qonağı olacaq

    Futbol
    09:10

    Korrupsiya ilə əlaqədar ötən il 11 nəfər cinayət başında yaxalanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti