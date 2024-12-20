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Генпрокуратура: Гражданина Ирана, задержанного в Омане, доставят в Азербайджан

Генпрокуратура: Гражданина Ирана, задержанного в Омане, доставят в Азербайджан 19^17
Внутренняя политика
20 декабря 2024 г. 19:33
Генпрокуратура: Гражданина Ирана, задержанного в Омане, доставят в Азербайджан

Генеральная прокуратура предпринимает меры с целью доставить в Азербайджан гражданина Ирана, задержанного в Омане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Отмечается, что ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Ирана Азадфара Мехди Мохаммадрезы, объявленного в международный розыск по линии Интерпола, было удовлетворено Апелляционным судом Маската Султаната Оман в соответствии с принципом взаимной помощи.

Поскольку были установлены обоснованные подозрения в совершении гражданином Ирана мошенничества с нанесением крупного ущерба, в отношении него было принято решение о привлечении к ответственности в качестве обвиняемого, он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.

Он был задержан в Омане в мае 2024 года, в настоящее время принимаются необходимые меры с целью доставить обвиняемого в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Omanda həbs edilən İran vətəndaşının Azərbaycana gətirilməsi üçün tədbirlər görülür

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