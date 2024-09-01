Генеральный прокурор Кямран Алиев проголосовал на парламентских выборах

10:30

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев проголосовал на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, Алиев проголосовал на 15-м избирательном участке Ясамальского первого избирательного округа №15.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят на 6 478 избирательных участках, включая 54 участка на освобожденных территориях. Голосование началось в 8:00, завершится в 19:00.

За 125 депутатских мандатов в Милли Меджлисе борьбу ведут 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане составляет 6 млн 421 тыс. 960 человек.