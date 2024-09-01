О нас

Генеральный прокурор Кямран Алиев проголосовал на парламентских выборах

Генеральный прокурор Кямран Алиев проголосовал на парламентских выборах 10:30
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 10:40
Генеральный прокурор Кямран Алиев проголосовал на парламентских выборах

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев проголосовал на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, Алиев проголосовал на 15-м избирательном участке Ясамальского первого избирательного округа №15.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят на 6 478 избирательных участках, включая 54 участка на освобожденных территориях. Голосование началось в 8:00, завершится в 19:00.

За 125 депутатских мандатов в Милли Меджлисе борьбу ведут 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане составляет 6 млн 421 тыс. 960 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror Kamran Əliyev səs verib

Самое важное

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi