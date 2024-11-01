Генерал рассказал об основных источниках угроз для погранконтроля

12:20

Перевозка наркотических средств, взрывчатых веществ, вооружения, оружия массового поражения и их компонентов через государственную границу являются основными рисками для пограничного контроля.

Как сообщает Report, об этом заявил генерал-лейтенант Эльшан Вердиев, начальник Командования пограничного контроля Государственной пограничной службы (ГПС), в ходе медиатура в Командование пограничного контроля.

Он также подчеркнул, что другими рисками для пограничного контроля являются попытки незаконного пересечения, контрабанда и др. правонарушения.