​Генпрокурор: За первое полугодие текущего года возбуждено 270 уголовных дел по обвинению в коррупции

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "За первое полугодие текущего года Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре проведено предварительное расследование 270 уголовных дел". Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный прокурор Закир Гаралов.

По его словам, данные уголовные дела были возбуждены, в основном, по фактам присвоения и расточительства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, получения взятки (пассивное взяточничество), присвоения полномочий должностного лица, мошенничества с использованием служебного положения, использования поддельных документов и другим фактам.

"За этот период на рассмотрение в суд направлено 99 уголовных дел в отношении 158 лиц".

В 2014 году Главным управлением по борьбе с коррупцией на рассмотрение в суд направлено 206 уголовных дел в отношении 333 лиц, из них 171 уголовное дело было связано с причинением материального ущерба. В ходе следствия было обеспечено возмещение ущерба в размере 76 млн. манатов по 72% данных уголовных дел.

По словам генпрокурора, в первом полугодии 2015 года Главным управлением было рассмотрено 5150 заявлений и жалоб, из которых 3414 поступили на "горячую линию" структуры: "По 12 обращениям были возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса. За первое полугодие текущего года Главным управлением было рассмотрено 95 обращений и информации уголовного характера, из них 14 были связаны со взяточничеством, 20 - злоупотреблением служебным положением, 30 - мошенничеством, 15 - присвоением, 2 - использованием поддельных документов, 1 - ложным банкротством, 3 - незаконным предпринимательством, 1 - незаконным использованием товарных знаков, 5 - другими преступлениями. За этот период оперативным отделом Главного управления проведено 10 оперативных мероприятий, в результате которых 10 человек было задержано на месте преступления по факту коррупции, по итогам проведенного сотрудниками оперативного отдела расследования возбуждено 5 уголовных дел в отношении 5 человек".