ГЭЦ Азербайджана провел первый этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел первый этап (задания по бухгалтерскому учету - ред.) экзамена для получения сертификата профессионального бухгалтера.

Как передает Report, экзамен был организован в девяти зданиях в Баку и Нахчыване с использованием бумажных носителей. Всего в экзамене приняли участие 783 человека.

Поскольку проверка письменных ответов требует определенного времени, результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших пяти недель.