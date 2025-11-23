Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    ГЭЦ Азербайджана провел первый этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

    Внутренняя политика
    • 23 ноября, 2025
    • 15:35
    ГЭЦ Азербайджана провел первый этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел первый этап (задания по бухгалтерскому учету - ред.) экзамена для получения сертификата профессионального бухгалтера.

    Как передает Report, экзамен был организован в девяти зданиях в Баку и Нахчыване с использованием бумажных носителей. Всего в экзамене приняли участие 783 человека.

    Поскольку проверка письменных ответов требует определенного времени, результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших пяти недель.

    ГЭЦ экзамены сертификат бухгалтера Азербайджан Нахчыван
    Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının I mərhələsi keçirilib

    Последние новости

    16:51

    Клиника в Баку привлечена к ответственности после операции, приведшей к коме пациентки

    Здоровье
    16:48
    Фото

    Обнародована численность населения Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов

    Карабах
    16:35

    Индонезия планирует получить $360 млн от экспортных пошлин на золото

    Другие страны
    16:31

    Канцлер ФРГ: Мир в Украине не наступит в одночасье

    Другие страны
    16:30

    Какао-бобы подешевели до минимума с февраля 2024 года

    Финансы
    16:26

    Путин и Эрдоган обсудили по телефону украинское урегулирование

    В регионе
    16:24

    Потребителям Азербайджана вернули более 300 тыс. манатов из-за недобросовестного ценообразования

    Бизнес
    16:23
    Фото

    Рамин Мамедов посетил Церковь Архангела Михаила в Баку

    Религия
    16:17

    Азербайджан и Словакия обсудили углубление политического диалога

    Внешняя политика
    Лента новостей