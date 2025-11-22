Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    ГДП: Выезд на дорогу на неисправном автомобиле повышает риск ДТП

    Внутренняя политика
    • 22 ноября, 2025
    • 10:44
    ГДП: Выезд на дорогу на неисправном автомобиле повышает риск ДТП

    Выезд на дорогу на технически неисправном автомобиле, а также управление транспортным средством в уставшем или сонном состоянии значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) к водителям, отправляющимся в поездки на выходных.

    В управлении отмечают, что по выходным интенсивность движения на автомагистралях республиканского значения заметно возрастает, что делает вопросы безопасности еще более актуальными.

    "Несмотря на усиление контрольных и профилактических мер, поспешность и невнимательность отдельных водителей именно в эти дни становятся причиной ДТП. Безопасность отдыха напрямую зависит от ответственного поведения каждого участника дорожного движения. Напоминаем водителям, планирующим поездки, что выезд на неисправном автомобиле, управление транспортом в уставшем или сонном состоянии, несоблюдение дистанции, превышение скорости, нарушение правил обгона и маневрирования существенно увеличивают риск аварий", - подчеркнули в управлении.

    дорожная полиция ДТП безопасность движения
    BDYPİ: Nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmaq qəza riskini artırır

    Последние новости

    11:02
    Фото

    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева ознакомились с фермерским хозяйством в Лянкяране

    Внутренняя политика
    10:44

    ГДП: Выезд на дорогу на неисправном автомобиле повышает риск ДТП

    Внутренняя политика
    10:32

    В Бангладеш в результате землетрясения 10 человек погибли, 300 пострадали

    Другие страны
    10:29

    Обнародовано состояние пострадавших при пожаре в многоэтажке на Ясамале

    Другие
    10:22
    Фото

    Обеспечена занятость 7 027 жителей, переселенных на освобожденные территории

    Социальная защита
    10:19

    Армения при прокладке интернет-кабеля по дну Черного моря может учесть проект TRIPP

    В регионе
    10:18

    В Баку женщина погибла после наезда автомобиля

    Происшествия
    10:13

    МВД: Минувшим днем задержаны 228 находившихся в розыске лиц

    Происшествия
    09:58

    Число погибших в результате природных катаклизмов во Вьетнаме возросло до 55

    Другие страны
    Лента новостей