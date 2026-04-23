Гасанов: Муниципалитеты должны активнее участвовать в формировании городской среды

Деятельность муниципалитетов должна ощущаться в повседневной жизни людей.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по работе с муниципалитетами Министерства юстиции Эльмин Гасанов на конференции на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии регионов, местной демократии и самоуправления в Азербайджане", проведенной Комитетом по региональным вопросам Милли Меджлиса.

Он отметил, что муниципалитеты являются активными участниками формирования устойчивой городской среды.

Гасанов добавил, что ежегодно определенная часть местных бюджетов выделяется на реконструкцию парков, улиц и общественных пространств, создание зеленых зон и проведение работ по благоустройству. В прошлом году в Азербайджане на работы по благоустройству было выделено около 10 млн манатов:

"Основной вопрос, стоящий сегодня перед нами, заключается в том, чтобы в рамках "Года градостроительства и архитектуры" муниципалитеты сформировали новый взгляд на свою деятельность. Вопрос градостроительства не должен восприниматься исключительно как дело крупных городов или соответствующих центральных структур. Здесь есть и роль, и ответственность муниципалитетов. Деятельность органов местного самоуправления в сфере градостроительства и строительства направлена на создание благоприятных условий для жизнедеятельности людей, эффективное планирование, застройку и благоустройство городских, поселковых и сельских населенных пунктов, развитие хозяйственной и социальной инфраструктуры".