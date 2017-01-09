Гариб Мамедов награжден орденом "Шохрат"

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гариба Мамедова орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии аграрной науки в Азербайджанской Республике Гариб Шамиль оглу Мамедов награжден орденом "Шохрат".

Отметим, что Гарибу Мамедову исполняется 70 лет. В 1997-2001 гг. он был председателем Государственного комитета по земле, в 2001-2015 гг. – председателем Государственного комитета по земле и картографии.

С 2004 года является заведующим кафедрой почвоведения факультета экологии и почвоведения БГУ.

В 2011-2016 гг. был академиком-секретарем отдела аграрных наук НАНА. С 2016 года является советником по аграрным вопросам НАНА. Женат, имеет двух детей.