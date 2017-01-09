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    Гариб Мамедов награжден орденом "Шохрат"

    Он награжден за заслуги в развитии аграрной науки в Азербайджанской Республике

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гариба Мамедова орденом "Шохрат".

    Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии аграрной науки в Азербайджанской Республике Гариб Шамиль оглу Мамедов награжден орденом "Шохрат".

    Отметим, что Гарибу Мамедову исполняется 70 лет. В 1997-2001 гг. он был председателем Государственного комитета по земле, в 2001-2015 гг. – председателем Государственного комитета по земле и картографии.

    С 2004 года является заведующим кафедрой почвоведения факультета экологии и почвоведения БГУ.

    В 2011-2016 гг. был академиком-секретарем отдела аграрных наук НАНА. С 2016 года является советником по аграрным вопросам НАНА. Женат, имеет двух детей. 

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