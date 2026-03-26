Гафарова: Азербайджан укрепляет роль Среднего коридора в рамках инициативы "Один пояс - один путь"

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на ежегодной конференции Боаоского азиатского форума в Китае.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу парламента.

Гафарова отметила, что Азербайджан поддерживает выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином инициативы в области глобального развития, безопасности, цивилизации и управления, которые предлагают комплексную основу для построения более инклюзивного и устойчивого мира.

"Общие взгляды сближают наши страны. В преддверии 35-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем наше сотрудничество вышло на новый уровень. Имевшие место в последнее время визиты на высшем уровне, в том числе, визиты президента Ильхама Алиева в Китай, и подписание совместных деклараций о стратегическом партнерстве демонстрируют глубину политического диалога и взаимного доверия", - сказала спикер.

Она отметила, что Азербайджан продолжает активно участвовать в решении таких важных вопросов, как диалог между цивилизациями, продвижение мультикультурализма и толерантности, в том числе через такие платформы, как Глобальный Бакинский форум.

Гафарова также напомнила, что в мае этого года Азербайджан примет Всемирный форум городов (WUF13), а осенью в Баку пройдет саммит СВМДА.

Спикер подчеркнула, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности в регионе, а инвестиции в зеленую энергетику усилят этот вклад. Страна является одним из первых сторонников инициативы "Один пояс - один путь" и вторым по объему инвестиций в этот проект после Китая.

Она отметила, что Средний коридор доказал свою эффективность как оптимальный и безопасный маршрут, соединяющий Европу с Центральной Азией и Китаем через Каспий. Восстановление транспортных связей между западными районами Азербайджана и Нахчываном в рамках мирного процесса с Арменией повысит эффективность этого маршрута.