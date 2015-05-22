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    Гаджибала Абуталыбов: Они достойны смертной казни

    Есть прокуратура и полиция, идите жалуйтесь

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Есть прокуратура и полиция, идите жалуйтесь. Все виновники, лица, причастные к возникновению пожара, будут строго наказаны. А по-моему, они даже достойны смертной казни". 

    Как сообщает Report, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов на встрече с погорельцами. 

    Г.Абуталыбов отметил, что арендная плата жильцов дома будет оплачена государством: "Предъявите документы и, независимо от суммы, все будет оплачено".

    По его словам, здание будет отремонтировано на самом высоком уровне: "Для этого мы располагаем достаточным бюджетом. Мы сделаем все возможное, чтобы как-то облегчить ваше горе. Мы никогда не забудем погибших и эту трагедию. В Баку около 140 зданий облицованы данным материалом. Вся облицовка будет демонтирована. В городе не останется ни одного здания с такой облицовкой. Эти здания будут отремонтированы на самом высоком уровне".

    На встрече жильцы озвучили свои проблемы, а Г.Абуталыбов сказал, что проблемы и вопросы будут решены в максимально короткие сроки. Он призвал граждан обратиться в прокуратуру.

    Г.Абуталыбов добавил, что служба ASAN поможет быстро восстановить документы погорельцев.

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