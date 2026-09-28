Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Гаджибаба Бабаев возглавил Исполнительную власть Гедабейского района

    Внутренняя политика
    • 28 сентября, 2026
    • 18:32
    Гаджибаба Бабаев возглавил Исполнительную власть Гедабейского района

    Гаджибаба Адиль оглу Бабаев назначен главой Исполнительной власти Гедабейского района.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Ильхам Алиев Гедабей Гаджибаба Бабаев
    Gədəbəy rayonuna icra başçısı təyin olunub
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