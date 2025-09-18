ФВК провел форум, посвященный Дню памяти

В Баку 18 сентября состоялся форум, посвященный теме "Региональный мир, сотрудничество и стратегический взгляд на возрождение Карабаха".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано в рамках деловой платформы "Друзья Фонда возрождения Карабаха" в преддверии 5-ой годовщины Дня памяти.

В мероприятии приняли участие представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, заместитель заведующего отделом внешнеполитических вопросов Администрации Президента Нюсрет Сулейманов, депутаты, официальные лица, доноры и партнеры ФВК, представители общественности и СМИ.

Председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев выступил с презентацией на тему "Роль памяти в построении устойчивого будущего" и отметил, что для азербайджанского народа память - это не просто история, а основа национальной идентичности, стойкости и независимости:

"Азербайджанский народ на протяжении всей своей истории преодолевал сложные испытания. От советских репрессий до Первой Карабахской войны и далее - до Победы, одержанной под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, - наша память объединяла поколения, превращала скорбь в солидарность, а самопожертвование наших павших в краеугольный камень национального возрождения. Сразу после завершения Отечественной войны в 2020 году президент Ильхам Алиев обратился к народу, чтобы сообщить о Победе, именно из Аллеи Шехидов. В последующие годы был утвержден широкий пакет социальной поддержки для семей погибших в войне, что продемонстрировало: самопожертвование никогда не будет забыто".

Подчеркнув, что исторические памятники и объекты также являются частью нашей памяти, глава фонда подчеркнул, что мемориальные комплексы, возводимые сегодня в Карабахе, Аллеи Шехидов, мемориал жертвам Ходжалинского геноцида, памятник Победы - все это не только символы, но и проявление нашего возрождения, нашей национальной воли.

"Наша память не ограничивается трауром и печальными воспоминаниями – она формирует нашу идентичность, укрепляет наше национальное единство и вдохновляет нас на строительство новой жизни на освобожденных землях. Пока уроки прошлого живут в нашей памяти, каждый из нас лучше осознает свои обязанности и стремится создать более стабильную, устойчивую среду для будущих поколений", - добавил Р.Гаджиев.

Представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, а также председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова поделились своими взглядами по вопросам восстановления освобожденных территорий, обеспечения устойчивого расселения, роли национального единства в строительно-восстановительных работах и другим темам, отметив важность участия каждого члена общества в этих процессах.

Затем мероприятие продолжилось панельными обсуждениями.

Во время панельных дискуссий, прошедших под модераторством руководителя отдела фандрайзинга и коммуникаций Фонда возрождения Карабаха Пярвин Багировой, участники выступили и провели обмен мнениями по темам: "Роль памяти в построении устойчивого будущего", "Влияние 44-дневной Отечественной войны на региональную геополитику", "Роль единства государства и общества в освобождении и возрождении Карабаха", "Национальная солидарность и коллективная ответственность в процессе освобождения и возрождения", "Региональное сотрудничество и миростроительство в период после 44-дневной Отечественной войны" и др.

На мероприятии также выступили представители компаний-доноров и партнеров Фонда возрождения Карабаха. Учредитель Huner Group Эхтирам Гулиев, председатель правления ОАО "Азерлотерея" Осман Каракуш и учредитель и советник генерального директора Группы компаний Veysəloğlu Ильгар Нури, коснулись важности активного участия местных компаний в восстановлении освобожденных территорий, а также подробно рассказали о проделанной в рамках сотрудничества с ФВК работе и реализованных проектах.

Отмечалось, что восстановление Карабаха - это ответственность не только государственных структур, но и местного частного сектора. Сегодня местные компании, участвующие в инфраструктурных, социальных и экономических проектах на освобожденных землях, не только укрепляют предпринимательский потенциал, но и вносят вклад в устойчивое развитие региона.

После выступлений состоялась сессия вопросов и ответов, в ходе которой докладчики ответили на многочисленные вопросы участников мероприятия.

В завершение форума ФВК вручил докладчикам хрустальные плакеты, а каждому участнику мероприятия - саженцы как символ памяти, устойчивости и развития. Было отмечено, что, высадив и вырастив эти саженцы, участники внесут вклад в создание живого символа памяти, обновления и ответственности за сохранение будущего.