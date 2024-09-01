Фуад Наджафли проголосовал на внеочередных парламентских выборах

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли проголосовал на избирательном участке №32 избирательного округа №4 в городе Нахчыване.

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли проголосовал на избирательном участке №32 избирательного округа №4 в городе Нахчыване.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, Ф.Наджафли также проголосовал в избирательном округе №27 на выборах в Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики.

1 сентября наряду с внеочередными парламентскими выборами в Милли Меджлис, в Азербайджане также проходят выборы в Верховный меджлис Нахчыванской АР.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят на 6 478 избирательных участках, включая 54 участка на освобожденных от оккупации территориях. Голосование началось в 08:00 и завершится в 19:00.

За 125 депутатских мандатов борьбу ведут 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане составляет 6 млн 421 тыс. 960 человек.