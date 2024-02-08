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Фуад Алиев поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Фуад Алиев поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах Независимый кандидат Фуад Алиев поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 00:58
Фуад Алиев поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Независимый кандидат Фуад Алиев поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении избирательного штаба кандидата в президенты.

В нем говорится, что президентские выборы в Азербайджане прошли в мирной и спокойной обстановке, для всех кандидатов и наблюдателей на выборах были созданы равные условия, весь избирательный процесс был организован ЦИК в рамках закона.

"Предварительные результаты выборов свидетельствуют о том, что народ Азербайджана оказал большое доверие кандидату от партии "Ени Азербайджан" Ильхаму Алиеву. Поздравляем его с этой победой и желаем президенту успехов во всех шагах во имя развития Азербайджана и дальнейшего повышения благосостояния нашего народа", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Fuad Aliyev congratulates Ilham Aliyev on victory in elections
Версия на азербайджанском языке Fuad Əliyev: Prezident İlham Əliyevə Azərbaycan üçün atacağı bütün addımlarda uğurlar arzulayıram

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