Фуад Алескеров: Подходит к концу работа над новым законодательным пакетом

"В настоящее время в связи с продолжением судебно-правовых реформ осуществляют деятельность рабочие группы, в состав которых входят сотрудники правоохранительных органов, судебной системы".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - завотделом Фуад Алескеров сказал на международной конференции на тему "Сильное и престижное адвокатское дело – вызовы современности", организованной Коллегией адвокатов Азербайджана и Германским обществом международного сотрудничества в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской деятельностью в Азербайджане.

По его словам, работа над новым законодательным пакетом подходит к концу.