 Наверх

Фуад Алескеров: Подходит к концу работа над новым законодательным пакетом

Фуад Алескеров: Подходит к концу работа над новым законодательным паке

"В настоящее время в связи с продолжением судебно-правовых реформ осуществляют деятельность рабочие группы, в состав которых входят сотрудники правоохранительных органов, судебной системы".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - завотделом Фуад Алескеров сказал на международной конференции на тему "Сильное и престижное адвокатское дело – вызовы современности", организованной Коллегией адвокатов Азербайджана и Германским обществом международного сотрудничества в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской деятельностью в Азербайджане.

По его словам, работа над новым законодательным пакетом подходит к концу.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!