    Форум сотрудничества НПО стартует в Ханкенди 19 октября

    Внутренняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 17:40
    Форум сотрудничества НПО, посвященный "Году Конституции и Суверенитета", пройдет 19-20 октября в Ханкенди.

    Как сообщает Report, церемония открытия мероприятия состоится 20 октября в Конгресс-центре Ханкенди.

    В рамках Форума будут организованы панельные дискуссии на темы "Азербайджанские НПО, открытые миру: техника объединения против изоляции", "На пути к WUF13: новые возможности для НПО", "Концепция "Цифровое НПО": искусственный интеллект и цифровые решения", "Тюркманское наследие: верность историческим корням".

    форум НПО сотрудничество
    Xankəndidə QHT-lərin Əməkdaşlıq Forumunun keçiriləcəyi tarix məlum olub
    NGO Cooperation Forum to kick off in Khankandi on October 19

