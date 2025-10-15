Форум сотрудничества НПО стартует в Ханкенди 19 октября
Внутренняя политика
- 15 октября, 2025
- 17:40
Форум сотрудничества НПО, посвященный "Году Конституции и Суверенитета", пройдет 19-20 октября в Ханкенди.
Как сообщает Report, церемония открытия мероприятия состоится 20 октября в Конгресс-центре Ханкенди.
В рамках Форума будут организованы панельные дискуссии на темы "Азербайджанские НПО, открытые миру: техника объединения против изоляции", "На пути к WUF13: новые возможности для НПО", "Концепция "Цифровое НПО": искусственный интеллект и цифровые решения", "Тюркманское наследие: верность историческим корням".
