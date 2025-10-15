Xankəndidə QHT-lərin Əməkdaşlıq Forumunun keçiriləcəyi tarix məlum olub
Daxili siyasət
- 15 oktyabr, 2025
- 17:21
"Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr edilmiş Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının (QHT) Əməkdaşlıq Forumu oktyabrın 19-20-də Xankəndidə keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, tədbirin rəsmi açılış mərasimi oktyabrın 20-də Xankəndi Konqres Mərkəzində olacaq.
Forum çərçivəsində "Dünyaya açılmış Azərbaycan QHT-ləri: təklənməyə qarşı birləşmə texnikası", "WUF13-ə doğru: QHT-lər üçün yeni imkanlar", "Rəqəmsal QHT" konsepsiyası: süni intellekt və rəqəmsal həllər", "Türkman irsi: tarixi köklərə sədaqət" adlı panel müzakirələri təşkil olunacaq.
