Формат Праздника цветов изменен

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ С этого года 10 мая во всех парках, садах и скверах Баку будут проводиться озеленительные работы, субботники и займутся посадкой цветов.

На празднике труда и цветов с участием представителей широкой общественности столичных районов и структур местной исполнительной власти, каждый район организует работы по благоустройству и посадке цветов в оригинальной форме.

Об этом Report заявили в Исполнительной власти города Баку.

В мэрии сказали, что праздник цветов, организовываемый ежегодно по случаю дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, вызывает большой интерес среди широкой общественности и в связи с этим в столичную ИВ поступили обращения от граждан: "Чтобы обеспечить более активное участие в данном процессе обратившихся в мэрию различных организаций и желающих принять на мероприятии индивидуальное участие граждан и представителей общественности, ИВ Баку решила провести Праздник цветов в новом формате. Масштаб нынешнего Праздника цветов не будет ограничен одним парком. В нем смогут участвовать представители общественности, различные организации, рядовые граждане.

На Празднике цветов, превратившемся во всенародный праздник, смогут участвовать все жители Баку, которым представится возможность внести свой вклад в процесс превращения нашей столицы в один из красивейших городов Европы".

ИВ Баку приглашает всех принять 10 мая участие в работах по благоустройству парков, садов и скверов столицы и продемонстрировать свои художественные способности, создавая гирлянды из цветов, различные композиции и пр.

Для получения дополнительной информации просим связаться с Объединением по озеленению ИВ Баку по телефонам 050-211-23-72, 070-211-23-72, 012-440-15-34.