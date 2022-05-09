Фонды страхования вкладов Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании

Фонд страхования вкладов Азербайджана, придающий большое значение международному сотрудничеству, расширяет связи с международными структурами и соответствующими органами разных стран в целях совершенствования механизмов защиты вкладов, изучения передового

Фонд страхования вкладов Азербайджана, придающий большое значение международному сотрудничеству, расширяет связи с международными структурами и соответствующими органами разных стран в целях совершенствования механизмов защиты вкладов, изучения передового опыта ведущих стран в сфере развития системы страхования вкладов в нашей стране.

Как сообщает Report, в этой связи Азербайджан, уделяющий особое внимание дальнейшему расширению сотрудничества, установил тесные связи с братской Турцией, особенно в финансово-банковской сфере.

В целях углубления сотрудничества был подписан Меморандум о взаимопонимании между Фондом страхования вкладов Азербайджана (ADIF) и Фондом страхования сберегательных вкладов Турции (TMSF). Меморандум с азербайджанской стороны подписали исполнительный директор ADIF Турал Пириев, с турецкой стороны - председатель правления TMSF Фатин Рушту Каракаш.

Меморандум о взаимопонимании внесет вклад в совместное сотрудничество между ADIF и TMSF в сфере страхования вкладов.

В рамках обмена опытом с сегодняшнего дня и до 13 мая сотрудники структурных подразделений ADIF по финансам, архивам, рискам, а также по международным и общественным связям присоединятся к тренингам, проводимым опытными кадрами TMSF.