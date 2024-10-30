Фонд возрождения Карабаха подарил ANAMA трех новых собак-саперов

Фонд возрождения Карабаха подарил Агентству по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) трех новых собак-саперов.

Фонд возрождения Карабаха подарил Агентству по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) трех новых собак-саперов.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил глава Фонда Рахман Гаджиев.

По его словам, на церемонии передачи собак также будет проведен брифинг о минной угрозе.

"Цель мероприятия - проинформировать общественность о работе, проводимой для обеспечения безопасности "Великого возвращения" на освобожденные территории. Без обеспечения должной безопасности "Великое возвращение" невозможно. Поэтому Фонд продолжит оказывать поддержку операциям по разминированию, проводимым ANAMA", - отметил Гаджиев.

Гаджиев выразил надежду, что эта инициатива будет продолжена различными компаниями и учреждениями в Азербайджане.

"Важно поддержать ANAMA в приобретении большего количества собак-саперов и в целом в укреплении материально-технической базы", - подчеркнул он.